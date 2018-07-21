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حوادث

ضبط سيارة محملة بـ 1700 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها برأس غارب

السبت 21/يوليه/2018 - 04:48 م
لحوم فاسدة - أرشيفية
لحوم فاسدة - أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث كمين الزعفرانة من ضبط المدعو "إ إ ح"، 35 عامًا، صاحب محل لحوم مجمدة، مقيم، رأس غارب، حال قيادته السيارة خاصته رقم "ط ر ب 7687"، ربع نقل، محمل عليها كمية من اللحوم المجمدة، عبارة عن "616 كجم كبدة، 900 كجم لحوم مجمدة، 125 كجم سجق"، بإجمالي حوالى 1700 كجم، غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وبانتداب مفتش أغذية رأس غارب، تبين أن الحمولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لمخالفة غير اشتراطات نقل وتداول اللحوم المجمدة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية؛ نظرًا لنقلها بسيارة ربع نقل مكشوفة وغير مجهزة بمبردات للحفاظ على سلامة المجمدات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10/1966 والقانون رقم 281/1994. 

وبسؤاله قرر بتحميله تلك المضبوطات من إحدى الثلاجات بمحافظة السويس لبيعها بمدينة رأس غارب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1378 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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