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اقتصاد

الأعمال المصري الكيني: تجمع الكوميسا يمنح مصر فرصا تنافسية كبيرة

السبت 21/يوليه/2018 - 01:55 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني، أن تجمع الكوميسا منح مصر فرصة تنافسية مهمة ويجب استغلالها بعدما أُهمل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قادر على وضع الاستراتيجيات والحلول لإزالة المشكلات المتعلقة بخفض التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا، إلا أنه لا يستطيع إنشاء مراكز لوجستية، أو إنشاء موانئ وخطوط بحرية وجوية مباشرا بين مصر ودول التجمع، حيث إن ذلك من مهام الحكومات.

وأضاف "فريد"، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن ملفي التجارة والاستثمار مع السوق الأفريقية مفتوحان ويمكن الاستفادة منهما وتعظيمها، موضحًا أنه سوق قادرة على مد مصر بعدد من المواد الخام اللازمة للإنتاج بجانب عدد كبير من السلع، إضافة إلى إمكانية ضخ الاستثمارات المصرية به كما يمكن اجتذاب رءوس أموال واستثمارات أفريقية، لافتًا إلى أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمار، وأن مصر كانت وستظل دوما أقرب إلى القارة السمراء من غيرها.

وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني، على أهمية الدور المصري بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى أن استقطاب الاستثمارات الأفريقية أمر مرجح بشدة خلال الفترة القادمة؛ وهو ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحالي، وأن الاتجاه السائد لترويج المنتجات والصادرات لأفريقية يعني تسهيل عمليات نقل البضائع ما يعني أن يعمل النقل البري بصورة جيدة وكذا أن يعمل النقل البحري بانتظام وهو يفتح باب للتجارة لا مثيل له.

وتابع: "أن هناك اتجاهًا آخر وهو تدشين مناطق تجميع داخل السوق الأفريقية إذ تكون الجمارك ببعض الدول الأفريقية مرتفعة بشكل كبير على المنتج النهائي، فيكون الحل في إدخال المستلزمات والخامات وإتمام الإنتاج داخل هذه الدول، مؤكدا أن مصر حتى الآن لم تستفيد بوجود الكوميسا حتى وهو يرجع لعدم استغلالها بالشكل الامثل.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تحركات مهمة من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لرفع مستوى التنسيق والتعاون بكافة المجالات بين مصر وتجمع الكوميسا، حيث التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع 4 من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بقمة الكوميسا التى اختتمت بالعاصمة الزامبية لوساكا أول أمس، الخميس.

وبحث "نصار"، مع أميليا كيامبادى وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات بالحكومة الأوغندية مستقبل التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وعددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن اللقاء تناول أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى أوغندى مشترك يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا مشروع إنشاء مركز لوجيستى مصرى فى أوغندا، إلى جانب المعرض المصرى الدائم المقرر إقامته على هامش المركز.

ونوه "نصار"، بأن اللقاء تناول نتائج اجتماع اللجنة المصرية الأوغندية المشتركة التى عقدت بالقاهرة مؤخرًا، واستعرض اللقاء نتائج زيارة الرئيس الأوغندى للقاهرة خلال مايو الماضى والتى شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين فى إدارة المدن الصناعية.

كما التقى نصار وزير التجارة والصناعة الزامبى خريستوفر يالاما، والدكتور عمر الباهى وزير التجارة التونسي، وهنرى موسى وزير التجارة والصناعة والسياحة بمالاوي.

وأوضح أن المباحثات تناولت سبل دعم ودفع العلاقات التجارية وتشجيع التصنيع المشترك بين مصر والدول الإفريقية إلى جانب السعى لخلق شراكة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى الدول الإفريقية.

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