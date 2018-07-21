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أخبار البلد

الفرا: قانون الدولة اليهودية جعل المسلمين والمسيحيين مواطنين درجة رابعة

السبت 21/يوليه/2018 - 01:50 م
الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - صورة أرشيفية
مـــحــــمـــد مــــجــــــدي
قال السفير بركات الفرا، سفير دولة فلسطين السابق في القاهرة، إن قانون الدولة القومية اليهودية جعل اليد العليا في الأراضي المحتلة لليهود فقط وحوَّل المسلمين والمسيحيين لمواطنين درجة رابعة.

وأضاف «الفرا» في تصريح لـ«صدى البلد» أن القانون الذي صدر مؤخرا هو قانون عنصري يؤكد على أن الكيان الصهيوني كيان عنصري وأن إسرائيل لا تلتزم بالقانون والأعراف الدولية، وأن حديثهم عن الديمقراطية والحريات مجرد أكاذيب فقط.

وأوضح أن كل من يقف على أرض الاحتلال غير اليهود سيتحول إلى مواطن درجة رابعة، معدوم الحقوق، وسيعاملون بعنصرية، ويرسخ لأن إسرائيل تسعى جاهدة لإقامة دولة يهودية ضد المدنية والديمقراطية.

وأكد الدبلوماسي السابق أن على العرب أن يحموا أنفسهم و يستفيقوا من غفوتهم كي يتمكنوا من حماية فلسطين واستعادتها، لأن العرب إذا كانوا في قوة فإن الكيان الصهيوني لن يتجرأ على اتخاذ هذه القرارات، كما أنه بدأ يشن غارات عسكرية على بعض المدن العربية مثل سوريا والعراق.

وتابع: أنه يجب على العرب أن يفضحوا أكاذيب إسرائيل على مستوى العالم، وأن يسلطوا الضوء على أفعالها وقراراتها التي تعد انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا مثيرا للجدل يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ما أثار غضب الأقلية العربية فيها، ويقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة.

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