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أخبار العالم

اريتريون يتظاهرون أمام السفارة الإثيوبية في إسرائيل .. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 01:56 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تظاهر المئات من الاريتريين الذين يعيشون في إسرائيل أمام السفارة الإسرائيلية بتل أبيب، مطالبين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عدم التعاون مع الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، بعد المصالحة بين البلدين.

وطالب المتظاهرون منع التعاون مع أفورقي لحين إلغاء التجنيد الإجباري غير محدد المدة للجيش، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للإرتريين بالعودة إلى بلادهم دون تعرضهم لأضرار، وتأسيس دولة ديمقراطية.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن أحد منظمي التظاهرات قوله: "لسنا ضد الاتفاق مع إثيوبيا، بل نحن معه، نريد من اريتريا أن تتعلم من إثيوبيا.


اريتريون يتظاهرون أمام السفارة الإثيوبية في إسرائيل .. صور
اريتريون يتظاهرون أمام السفارة الإثيوبية في إسرائيل .. صور
اريتريون يتظاهرون أمام السفارة الإثيوبية في إسرائيل .. صور
اريتريون يتظاهرون أمام السفارة الإثيوبية في إسرائيل .. صور

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