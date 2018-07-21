صحف الإمارات.. مصر والسودان تتفقان على استثمار إمكاناتهما الاقتصادية.. السيسي والبشير يبحثان الفرص الحقيقية.. وأبوظبي وبكين تنطلقان نحو المستقبل بـ13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

- «الخليج» تبرز كلمة السيسي: الشعب السوداني لن يرى من مصر إلا كل ما هو طيب

- «الاتحاد»: الامارات تحتفي بالرئيس الصيني في أول زيارة له - «الوطن»: الامارات قبلة الكبار





اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت، بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى أبوظبي والتي التقى فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي ركزت على العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وعلى الشأن المصري ركزت أيضا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان ولقاء الرئيس السوداني عمر البشير والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري.





ونستهل الجولة بما كتبته الصحافة الإماراتية عن زيارة الرئيس السيسي الى السودان وعلى صحيفة «الخليج» نطالع تقريرا تحت عنوان مصر والسودان تتفقان على استثمار إمكاناتهما الاقتصادية» وقالت تحته: اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، زيارته للخرطوم والتي استمرت يومين.





وكان السيسي، قد عقد أمس، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني «عمر البشير» في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.





وأعرب السيسي خلال المباحثات، عن سعادته بزيارة السودان، مشيرًا إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى له في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين.





وكان السيسي، استقبل الجمعة بالخرطوم، بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي؛ حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري.





أشاد خلال اللقاء بنتائج المباحثات مع البشير، مشيدا بروح التعاون البناء بين الدولتين، وحرص قيادتيهما على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الروابط التاريخية، التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن نهج مصر دائمًا هو الحرص على استقرار السودان وتنميته، إيمانًا بوحدة المسار والمصير التي تربط شعبي وادي النيل.





وأشارت الصحيفة إلى ما نقله السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن بكري، أن نائب البشير أعرب خلال اللقاء مع السيسي، عن تقدير السودان لمصر قيادة وشعبًا، مرحبًا بأن يكون السودان هو وجهة الرئيس السيسي، الأولى خلال الفترة الرئاسية الثانية، مثلما كانت أيضًا الوجهة الأولى له في عام 2014، مؤكدًا حرص السودان الكامل على تفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، واستثمار إمكانات البلدين الاقتصادية، لتحقيق نموذج في الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين.





وفي السياق نفسه، أكد الرئيس السيسي، أن هناك فرصًا حقيقية بين مصر والسودان، مثل ربط السكك الحديدية في البلدين، ومشروع الربط الكهربائي، مما سيعزز العلاقات بين الدولتين بشكل وثيق، مشددًا على أن هناك الكثير من العمل والمصالح المشتركة والمصير المشترك بين القاهرة والخرطوم، مؤكدًا أن مصر منفتحة على تطوير العلاقات مع السودان إلى المستوى الذي يستحقه، وعلى مستوى التحديات الداخلية في البلدين.





وقال السيسي، خلال لقائه، بقادة الفكر والرأي في السودان، إن مصر لديها مبادئ ثابتة هي عدم التدخل في شؤون الآخرين أو التآمر عليهم، مشيرًا إلى أن تجربة السنوات الماضية والظروف التي مرت بها مصر، تؤكد أن الصراع بين الدول لا يتم بشكل مباشر، لكن من خلال تفكيك الدول من الداخل، لأنه إجراء صعب، وهي إجراءات ترفضها مصر، ولن تستخدمها لتحقيق أي مصلحة من مصالحها لأنه «لدينا ثقة في الله»، مشيرًا إلى أن زيارته للسودان لها دلالة كبيرة، لأنها تعد الأولى خارجيًا في بداية الفترة الرئاسية الثانية، مضيفًا أن السبب الثاني هو تأكيد متانة وقوة العلاقات مع الجانب السوداني.





وأشار السيسي، إلى أن ظروف مصر والسودان متشابهة سواء في نفس التحديات أو المشاكل، مؤكدًا أن الدولتين لديهما الفرصة، إذا صدقت النوايا لتحقيق الكثير للشعبين، مطالبًا الإعلاميين في مصر والسودان، بأن ينشروا الخير والسلام والاستقرار وتحسين العلاقات، موضحًا أنه لا يرضى عن بعض المقالات التي يقرأها في الصحف المصرية، لأنها تحمل إساءات للأشقاء، مشددًا على ضرورة السعي لمزيد من العلاقات القوية بين البلدين.





وشدد السيسي على أن الشعب السوداني لن يرى من مصر إلا كل ما هو طيب، قائلًا: «سيحاسبنا الله على كل عمل، ومصر يدها ممدودة للأشقاء في السودان»





وإلى الشأن الاماراتي، ومن صحيفة "الاتحاد" نطالع عنوان "الإمارات والصين انطلاقة للمستقبل" وقالت الصحيفة إن حفاوة الإمارات بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، بلغت ذروتها أمس، خلال المباحثات المشتركة فوسام زايد الذي منحه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتصريحات الشيخ محمد بن راشد، والجواد العربي الأصيل الذي أهداه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الصيني، ما يعكس جميعها مدى التقدير الكبير الذي تكنه الإمارات للصين وزعيمها ومشروعها الحضاري.





وأضافت ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الـ 13 التي تم تبادلها بين الطرفين، وإشادة الرئيس الصيني بتجربة الإمارات، وإعرابه عن تقديره للمعجزة التي حققتها، تكشف أيضا عن احترام متبادل، ورغبة جادة في تعميق وتوسيع نطاق التعاون المشترك، ليرقى بالفعل إلى شراكة استراتيجية شاملة بعيدة الأمد، تحقق للبلدين طفرات جديدة في شتى القطاعات.





وأكدت "الاتحاد" ان الشواهد ترجح نجاح التعاون بين البلدين، لأنه يجمعهما شغف كبير بصنع المستقبل، وقواسم مشتركة في أساليب الإدارة والرؤى كما قال الشيخ بن راشد عن تطابق وجهات النظر والمواقف في العديد من القضايا، كما أكد الشيخ محمد بن زايد.





وفي ذات الشأن، كتبت صحيفة «الوطن»: أكدت الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج، مدى العمل المشترك المنبثق من شراكة استراتيجية نحو التكامل، تعكس الإرادة والتوافق في الكثير من السياسات وحتى الأسلوب الإداري، وتأكيد أهمية استناد التنمية إلى العامل الإنساني، وهو ما عبر عنه الرئيس الصيني باعتبار الإمارات بلده الثاني رغم أنها الزيارة الأولى له إلى الدولة.





وقالت الصحيفة تحت عنوان «زيارة تاريخية» إن فخامة الرئيس الصيني، أكد قدرة البلدين وما يحفلان به من إمكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي بجودة عالية، والقدرة على العمل المشترك لتحقيق المستقبل المشرق، وذلك كتتويج لعلاقات متنامية، ووضعتها زيارة الشيخ محمد بن زايد في 2015، على أعتاب مرحلة جديدة من الصداقة المتينة والتعاون بين البلدين





وأشارت الصحيفة الى تأكيد بن راشد على مدى التقارب الكبير في الأسلوب الإداري والتعويل على قوة وعزيمة الشباب ودور الحكومات في تحقيق السعادة، مبينا أنهم الأقرب لنا بأسلوبهم وإدارتهم، ومؤكدًا القواسم المشتركة في البلدين ومدى توافق الرؤى





وأكدت صحيفة «الوطن» أن الإمارات ستبقى قبلة الكبار، وهي تعرف هدفها جيدًا وتقيم علاقات تقوم على الاحترام والثقة والعمل المشترك لتحقيق الأهداف النبيلة ودعم جهود الاستقرار العالمي، وستبقى تجربتها الملهمة في بناء الإنسان والأوطان ملحمة حياة تنهل منها أعرق الأمم وتسارع لمد جسور التعاون والمحبة معها