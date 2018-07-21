مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

يستعد ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا فى النسخة الاخيرة ، بالاستعداد لموسمه الجديد بخوض عدة مباريات ودية في إطار بطولة الكأس الدولية التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.



ويخوض الفريق الملكي اولى مبارياته امام مانشستر يونايتد فى الثانية صباحًا يوم الأربعاء 1 أغسطس من الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية على ملعب هارد روك بميامي.



كما يخوض الميرنجي ثاني مبارياته أمام يوفينتوس الإيطالي يوم الأحد 5 أغسطس في الثانية صباحًا بملعب ملعب فيديكس فيلد بأمريكا.



وينهي ريال مدريد مبارياته فى البطولة أمام روما الإيطالي الأربعاء 8 أغسطس فى تمام الساعة الثانية صباحًا بملعب ميتلايف بنيويورك.