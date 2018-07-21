ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

السبت 21/يوليه/2018 - 01:34 م
ريال مدريد بطل كاس
ريال مدريد بطل كاس السوبر الاسباني
يستعد ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا فى النسخة الاخيرة ، بالاستعداد لموسمه الجديد بخوض عدة مباريات ودية في إطار بطولة الكأس الدولية التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

ويخوض الفريق الملكي اولى مبارياته امام مانشستر يونايتد فى الثانية صباحًا يوم الأربعاء 1 أغسطس من الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية على ملعب هارد روك بميامي.

كما يخوض الميرنجي ثاني مبارياته أمام يوفينتوس الإيطالي يوم الأحد 5 أغسطس في الثانية صباحًا بملعب ملعب فيديكس فيلد بأمريكا.

وينهي ريال مدريد مبارياته فى البطولة أمام روما الإيطالي الأربعاء 8 أغسطس فى تمام الساعة الثانية صباحًا بملعب ميتلايف بنيويورك.

ترشيحاتنا

حكم من كان عليه صلوات فائتة

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار

محمد رشاد يلتقي جمهوره في دار أوبرا دمنهور

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

13 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند المصائب

الزمالك يؤكد انفراد صدى البلد بتعاقده على قناة فضائية

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

الإفتاء تكشف عن أمر يذيب قسوة القلب

السيسي يناشد الشباب المشاركة في فقرة اسأل الرئيس

كيتا: يورجن كلوب لعب دورا كبيرا في انتقالي لليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟