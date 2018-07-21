قضايا الدولة: تحصيل مليون و 641 ألف جنيه لصالح الدولة

كشف المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، بأن فرع الهيئة بالإسماعيلية تمكن من تنفيذ الحكم صادر لصالح الدولة ضد إحدى شركات التعمير .. ونجح فى تحصيل مليون و165 ألف و597 جنيهًا ، وفوائد قانونية بواقع 4% بمبلغ 423 ألف و500 جنيهًا و25 قرشًا، ورسوم التنفيذ بمبلغ 52 ألف و 840 جنيهًا و81 قرشًا، بإجمالي مبلغ مليون 641 ألف و939 جنيهًا.



وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أنه وقائع القضية ترجع إلى قيام هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخر بصفتهما باقامة دعوى ضد إحدى الشركات التي تعمل في مجال التعمير، للمطالبة بإلزامها بسداد مليون جنيه وفوائده القانونية البالغة 641 ألف جنيه مع إلزام الشركة بالمصروفات.



وأشار إلى أنه تأسيسا على أنه تم طرح عملية إنشاء المرحلة الثانية من الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء بموجب المناقصة العامة رقم 3 لسنة 2002 وتم التعاقد مع الشركة بقيمة إجمالية مقدارها 1448760 جنيهًا وتسلمت الشركة الموقع على أن يتم تنفيذ العملية خلال 15 شهرًا، وتقدمت الشركة بالمستخلصات الجارية وتم صرف المبالغ المستحقة لها إلا أنها أثناء التنفيذ ، تبين وجود اختلاف بين الكميات المدرجة بمقايسة الأعمال المنفذة على الطبيعة ووجود بند مستجد غير وارد بمقايسة الأعمال المطروحة، وأنه لابد من تنفيذه لضرورة فنية، وبعد موافقة الشركة على التنفيذ إلا أنها تقاعست عن اتمام الأعمال المتفق عليها الأمر الذى دفع الجهة الإدارية إلى إنذار الشركة أكثر من مرة ولكن دون جدوى الأمر الذى أدى إلى صدور قرار بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب الشركة لإخلالها بشروط التعاقد.



وتابع: تمت مطالبة الشركة بسداد ما عليها من مبالغ نتيجة عمل المقاصة بين المستحق للشركة ومستحقات الجهة الإدارية نتيجة لطرح العملية على نفقتها لإخلالها بشروط التعاقد وإسناد العملية لجهة أخرى؛ إلا أنها رفضت السداد الأمر الذى حدا بالهيئة لرفع الدعوى .