ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شحنة مساعدات إماراتية جديدة لإغاثة اليمن

السبت 21/يوليه/2018 - 01:36 م
صدى البلد
شيرين عادل
نقل فريق الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية، إلى أهالي مركز الضاحي بمديرية كرش اليمنية الواقع على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي التابعة لإيران المتمركزة على بعد 5 كيلومترات من قرى المركز على جبل الحمام بتوزيع 1200 سلة غذائية على قرى "اللصب والنويشع وحبيل معجم ومعجبة" ومناطق "القُرية والشرجة ووزيق"، بالإضافة إلى منطقة حوامرة التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تفاصيل المساعدات الإنسانية الإماراتية لأهالي مركز الضاحي بمديرية كرش اليمنية بتوزيع 1200 سلة غذائية على قرى "اللصب والنويشع وحبيل معجم ومعجبة"، وقد مثّل عام زايد 2018 في اليمن نموذجًا رائعًا للدعم الذي شمل مختلف الأصعدة الإنسانية والخدمية والمشروعات الاقتصادية.

وشكر أهالي كرش بمحافظة لحج الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة التي أعقبت مباشرة تحرير قرى الضاحي من مليشيا الحوثي مسجلا بذلك أول حضور لمنظمة إنسانية في هذه المناطق المنكوبة، كما ناشدوا الهيئة التدخل لإغاثة قرى مركز الضاحي التي تضررت من الحرب التي تشنها المليشيات التابعة لايران ضدهم منذ أكثر من 3 سنوات لاسيما في الجانب الخدمي كالمياه والصحة وإعادة تأهيل وترميم المدارس.

جدير بالذكر أن مركز الضاحي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة الراهدة التي ما تزال تشهد مواجهات بين مليشيا الحوثي وقوات المقاومة الجنوبية.

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى: أداء العمرة مكروه في 5 أيام بالسنة عند الحنفية

لحظة وصول الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة

كيتا: يورجن كلوب لعب دورا كبيرا في انتقالي لليفربول

سباقات سرعة في مران الأهلي

مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين من الحرس الثوري الإيراني

رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار

ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو

لماذا لا يتم ملء أكياس البطاطس حتى نهايتها؟.. تعرف على السبب

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

مرتضى منصور لائحة الزمالك تسقط عضوية العتال بالقانون

محمد رشاد يلتقي جمهوره في دار أوبرا دمنهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟