شحنة مساعدات إماراتية جديدة لإغاثة اليمن

نقل فريق الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية، إلى أهالي مركز الضاحي بمديرية كرش اليمنية الواقع على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي التابعة لإيران المتمركزة على بعد 5 كيلومترات من قرى المركز على جبل الحمام بتوزيع 1200 سلة غذائية على قرى "اللصب والنويشع وحبيل معجم ومعجبة" ومناطق "القُرية والشرجة ووزيق"، بالإضافة إلى منطقة حوامرة التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.





ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تفاصيل المساعدات الإنسانية الإماراتية لأهالي مركز الضاحي بمديرية كرش اليمنية بتوزيع 1200 سلة غذائية على قرى "اللصب والنويشع وحبيل معجم ومعجبة"، وقد مثّل عام زايد 2018 في اليمن نموذجًا رائعًا للدعم الذي شمل مختلف الأصعدة الإنسانية والخدمية والمشروعات الاقتصادية.





وشكر أهالي كرش بمحافظة لحج الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة التي أعقبت مباشرة تحرير قرى الضاحي من مليشيا الحوثي مسجلا بذلك أول حضور لمنظمة إنسانية في هذه المناطق المنكوبة، كما ناشدوا الهيئة التدخل لإغاثة قرى مركز الضاحي التي تضررت من الحرب التي تشنها المليشيات التابعة لايران ضدهم منذ أكثر من 3 سنوات لاسيما في الجانب الخدمي كالمياه والصحة وإعادة تأهيل وترميم المدارس.





جدير بالذكر أن مركز الضاحي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة الراهدة التي ما تزال تشهد مواجهات بين مليشيا الحوثي وقوات المقاومة الجنوبية.

"#الهلال_الأحمر_الإماراتي" يغيث أهالي قرى يمنية تقع على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي.#وامhttps://t.co/xf0LP2F9VM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 21, 2018















