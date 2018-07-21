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حوادث

الجنايات تخرج المتهمين للعرض على الشاهد في قضية تنظيم داعش

السبت 21/يوليه/2018 - 04:46 م
محاكمة متهمي تنظيم
محاكمة متهمي تنظيم داعش - أرشيفية
قسم الحوادث
أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطه بطره، برئاسه المستشار حسن فريد، بإخراج متهمي قضية تنظيم داعش، وعرضهم على الشاهد ليتعرف على المتهم الذي وضع القنبلة فى محله، وتعرف الشاهد على المتهم "حمزة شعبان".

وأكد شاهد الإثبات الثانى في قضية تنظيم داعش أنه صاحب محل كحوليات، وأن أحد المتهمين قام بشراء طلبات من المحل وترك شنطة سوداء وبعد فتحها تبين أن بداخلها قنبلة بعد فحصها من الأجهزة الأمنية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا في قضية تنظيم داعش إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

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