قضايا الدولة تبعث برقيات تهنئة للسيسي وقيادات الدولة بمناسبة ثورة يوليو

بعث المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى وقضاة الهيئة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



وأكد رئيس الهيئة في برقيته أن ثورة 23 يوليو، نجحت في القضاء على الاستعمار وأعوانه، وعلى الاحتكار وسيطرة رأس المال، والقضاء على الإقطاع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.



وتابع "نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يحقق ما نصبو إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.