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حوادث

تأجيل نظر قضية تنظيم داعش لجلسة 14 أغسطس

السبت 21/يوليه/2018 - 04:47 م
تنظيم داعش الارهابي
تنظيم داعش الارهابي
قسم الحوادث
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، لجلسه 14 أغسطس لسماع الشهود.

وخصص رئيس المحكمة قوة خاصة لتأمين شاهد الإثبات الذي تعرف علي المتهم الذي وضع القنبلة في محل الكحوليات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا

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