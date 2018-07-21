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حوادث

ثعابين شبرا بخوم تصل المساجد.. إصابة عجوز أثناء الصلاة وطفلين وسيدة بالمنوفية

السبت 21/يوليه/2018 - 04:48 م
ثعابين - ارشيفية
ثعابين - ارشيفية
مروة محمد
أكد الدكتور نصيف الحفناوى مدير مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إصابة طفلين ورجل وسيدة بلدغ ثعابين بقرية شبرا بخوم بمركز قويسنا.

وأكد الحنفاوي، إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بلدغ اثناء لهوه في الشارع امام منزله، واخر أصيب بالهلع بعد مشاهدته أحد الثعابين وتم نقله إلى مستشفى قويسنا المركزي، واصيب شخص يدعى امين دراز 70 عاما بلدغ اثناء تواجده بأحد المساجد في القرية بالإضافة لإصابة لشاب نهاية الأسبوع الماضي، فيما أصيبت ربة منزل 50 سنة اثناء عملها بالارض الزراعية بقرية متاخمة لقرية شبرا بخوم.

حيث تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى قويسنا المركزي الطفل " ا .ج. ش " 9 سنوات مقيم قرية شبرا بخوم دائرة المركز مصابًا بلدغ ثعبان وتم حجزه بالمستشفى .

وبسؤال والدته " ا .س. م " 32 سنه، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت أنه حال قيام نجلها باللهو بالشارع فوجىء بلدغ ثعبان.

فيما تم نقل طفل اخر يدعى يوسف 10 سنوات وتبين عقب نقله إلى المستشفى عدم إصابته ويعاني من الهلع عقب رؤيته احد الثعابين.

فيما أصيب عجوز بلدغ ثعبان يدعى امين دراز 70 سنة أثناء تواجده بأحد المساجد بالقرية وتم نقله إلى مستشفى قويسنا المركز لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعي " ع .ا.م " 50 سنه، ربة منزل ومقيمة قرية دمهوج دائرة المركز مصابة بلدغ ثعبان وحالتها العامة مستقرة بالانتقال والفحص وسؤالها قررت أنه حال عملها بأرضها الزراعية فوجئت بلدغ ثعبان .

واضاف نصيف، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لمواجهة انتشار الثعابين بقرية شبرا بخوم بمركز قويسنا حيث تم اعلان حالة الطوارئ بالوحدات الصحية ومستشفي قويسنا المركزى وتوفير أمصال الثعابين.

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