تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط شركة بالزيتون تعمل بدون ترخيص.



وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة أن المسئول عن شركة بالزيتون يدير الشركة بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من حبارات الطباعة وأدوات تصنيعها مجهولة المصدر ووضع استيكرات لعلامات تجارية عالمية " مقلدة " .



تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الشركة وعثر علي 237 عبوة احبار انواع مختلفه مدون عليها ( hp ) و 1400 كرتونة فارغة مدون عليها ( hp ) وكمبرسور و ماكينه كهربائيه جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



واعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.