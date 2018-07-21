نواب في الكونجرس الأمريكي يدعون تركيا إلى إنهاء احتلالها لقبرص

دعا أعضاء من الكونجرس الأمريكي تركيا إلى إنهاء احتلال قبرص وإلى المضي قدما في التوصل إلى تسوية فعالة للقضية القبرصية.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي نشروا رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ44 للغزو التركي لجزيرة قبرص عام 1974 ، دعوا خلالها بإنهاء الاحتلال التركي.



ومن جانبه..أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز أنه حان الوقت لتجديد الجهود الرامية لإيجاد سلام عادل الذي من شأنه إنهاء العدوان والاحتلال التركي لقبرص وإعلاء حقوق القبارصة.