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محافظات

اختبارات الموهوبين الرياضيين بدمياط لكرة السلة

السبت 21/يوليه/2018 - 02:59 م
صدى البلد
زينب الزغبي
تجري، اليوم السبت، اختبارات المرحلة الثالثة للموهوبين الرياضيين بدمياط باستاد دمياط الرياضي في لعبة كرة السلة.

ومن جانبه أكد أحمد عبد السلام، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، والمسئول عن برنامج الموهوبين رياضيا، أن 70 لاعبا ولاعبة تقدموا اليوم السبت، لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة للموهوبين، باستاد دمياط الرياضي، في لعبة كرة السلة، وهى الاختبارات التي تجرى خصيصا لإعداد بطل أوليمبي، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة العميد محمد نجيب، وبالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة.

وومن جانبه صرح علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط ، أن الطلبة المتقدمين يمثلون المرحلة الابتدائية والاعدادية، وبدأت الاختبارات بالكشف الطبي علي الطلاب، من قبل القومسيون الطبي ، للتأكد من اللياقة البدنية، ثم قياس الوزن والطول ثم اختبارات القدرات، وذلك بحضور أعضاء مراكز الشباب، ومتخصصين في لعبة كرة السلة أتوا من القاهرة خصيصا لإجراء الاختبارات.

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