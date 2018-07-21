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مرأة

5 نصائح لتجنب الإصابة بتشنج الرقبة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:01 م
صدى البلد
هاجر هانئ
تتعرض عضلات الرقبة، لتشنّج وهو شد غير إراديٍ في عضلات الرقبة، يصاحبه ألم شديد، ويمكن أن يعاني الشخص من تشنّج بالرقبة لمدة دقائق، أو ساعات، أو أيام فهو يحدث بشكل مفاجئ ولا يستطيع الشخص التحكم به.

قدم الدكتور محسن النادي،أستشارى الطب البديل ،بعض النصائح البسيطة التى تساعدك فى الوقاية من الإصابة بتشنج عضلات الرقبة .

- الجلوس بطريقة صحية، بالأخص أثناء العمل لساعات طويلة لتجنب تعريض منطقة الرقبة للضغط.
-تعديل وضع الحاسوب أثناء العمل؛ بحيث تكون شاشة الحاسوب بنفس مستوى النظر لتجنّب انحناء الرأس وإجهاد الرقبة.
-عدم الإفراط في استخدام الهاتف وإرسال الرسائل النصية؛ لأنّ ذلك يَستدعي النظر للأسفل ممّا يَزيد من الضغط على عضلات الرقبة، وقد يؤدي إلى مضاعفات سيئة.
- تناول كميات كافية من الماء؛ حيث إنَّ إبقاء الجسم رطبًا يُحافظ على صحة العمود الفقري، ويَزيد من ليونة الأقراص بين الفقرات.
- تجنب حمل الأوزان الثقيلة إن أمكن، والحرص على تَوزيع الثقل على الكتفين بالتساوي؛ بحيث يكون الكتفان على استقامةٍ واحدة، ولذلك ينصح باستخدامِ الحقائب التي تُحمل على الظهر، وتجنّب الحقائب التي تعلق على أحد الكتفين.

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