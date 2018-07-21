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أخبار العالم

خامنئي: لا يمكن الاعتماد على واشنطن ولا التفاوض

السبت 21/يوليه/2018 - 01:30 م
صدى البلد
رويترز
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت إن التفاوض مع الولايات المتحدة سيكون "خطأ واضحا" لأن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف خامنئي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "لا يمكن التعويل على كلمة الأمريكيين أو حتى توقيعهم لذلك لا جدوى من التفاوض مع أمريكا".

أدلى خامنئي بتصريحاته خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الخارجية.

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