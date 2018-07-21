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حوادث

السجن 15 عاما لصاحب مزرعة وسائق في خطف شاب بالقليوبية

السبت 21/يوليه/2018 - 04:44 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها بمعاقبة عبد الله. س، صاحب مزرعة دواجن و"عبد الرازق. ج" سائق بالسجن المشدد 15 عاما مع إلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات الجنائية ومصاريف الدعوى المدنية لقيامهما بخطف شاب من أسرته ومطالبتهم بدفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه في مدينة الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي وأحمد محمود عبداللطيف دهشان بحضور أحمد ابراهيم العسكرى وكيل النيابه وبأمانة سر محمد عبدالوهاب أبوطالب ومصطفى الشوبري.

ترجع القضية عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بلاغا بقيام شخصان بخطف "حماده. أ" قاصر من أسرته ومطالبتهما لوالده بدفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه وتم إخطار اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي فتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قسم المعلومات بمديرية الأمن

وتم وضع تليفون المحمول الخاص بوالد المجني عليه تحت المراقبه وتم تحديد مكان اختباء المتهمان والمجني عليه وعلى الفور قامت قوة كبيرة من رجال المباحث وتم مداهمة مزرعة دواجن خاصة بالمتهم الاول وتم القبض عليهما وهما "عبد الله. س" صاحب مزرعة دواجن و"عبد الرازق. ج" سائق وبحوزتهما أسلحة بيضاء "سنجه ومطواة"

وتم العثور على المجني عليه مكبل الأيدي والأرجل وتم إطلاق سراحه وألقي القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة من أجل المال وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق

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