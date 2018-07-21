الزمالك يؤكد انفراد صدى البلد بتعاقده على قناة فضائية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أهم موضوع يتحدث فيه هو تطهير الوسط الرياضي من الفساد والفاسدين، وشدد على أن أصحاب القنوات المحترمة قاموا بطرد المرتشين، ومن اليوم لن نشاهد مرتشين.



وأوضح مرتضى منصور أنه لن يسمح بظهورهم في أي قناة، وأضاف أنه لديه تسجيلات ضد بعض الإعلاميين، وأضاف أنه ينتظر قرار رادع من الجهات المسؤولة ضد من قام بتسجيل 34 مكالمة.



وأوضح أن النادي أبرم عقدين الأول مع شركة أسما للانتاج الإعلامي المالكة لقناة الحدث، والثاني مع قناة " ال تي سي" وتمويل التعاقد من الشركة الراعية والإعلانات، وشدد على أن الشركة الراعية قدمت 20 مليون جنيه خارج العقد سيتوجه منها 10 ملايين للقناة، وهي تعد نواة لقناة الزمالك، وأوضح أن التعاقد ينص على وجود برنامج على القناتين لمدة خمسة أيام في الأسبوع وسيكون اسم البرنامج الزمالك نادي الوطنية والكرامة مختص بكل أخبار الزمالك وستكون كل الأمور الخاصة بالنادي حصرية في البرنامج.



وسيبدأ الزمالك بث البرنامجين بنفس الاسم على القناتين وستكون أخبار النادي حصريا فيهما، وسيبدأ البث في أول أغسطس المقبل، ويتم التفكير في بث مباريات الزمالك بعد انتهاء اللقاء بساعتين أو بث ملخصات للمباريات.



وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.



وكان موقع صدى البلد قد انفرد بشراء الزمالك ساعات بث فى قناة الحدث.