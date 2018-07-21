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رياضة

مرتضى منصور ينتقد خالد الغندور خلال المؤتمر الصحفي بالزمالك

السبت 21/يوليه/2018 - 01:44 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي -ملك موسى
انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خالد الغندور نجم الزمالك خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار مرتضي منصور إلى أن انتقاده لخالد الغندور بعدما طلب زيادة أجره لـ300 ألف جنيه شهريا، بالرغم من أنه أحد أبناء النادي وكان يتقاضى 120 ألف جنيه شهريا.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

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