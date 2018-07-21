الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد وحيد الدين إسماعيل، للتعزية في وفاة الحاجة علية محمد سليمان أبو النجا، والعميد مصطفي جابر للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور أحمد وائل فرج.



كما أوفد الرئيس السيسي، العميد الحسيني محمد عبد الفتاح، للتعزية في وفاة لواء شرطة شفيق أحمد علي، والعميد أيمن موسى عبد الحميد، للتعزية في وفاة لواء طيار أركان حرب متقاعد عبد الهادي حسين جاد المولى، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.