الدولة تحقق حلم إنشاء مجمع طبي لأبناء البحيرة .. صور

قامت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، رئيس جامعة دمنهور بوضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى جامعى وكلية طب، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية بعد صدور القرار الجمهورى لسنة 2010 بإنشاء جامعة دمنهور وانفصالها عن جامعة الاسكندرية حيث تضمن القرار الجمهورى افتتاح كلية طب ضمن المنشآت الجديدة بجامعة دمنهور والتى من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة على المستوى التعليمي والطبي لخدمة المجتمع المحلى.



ومن حانبها أكدت الدكتور هدى دعبيس نائب رئيس جامعة دمنهور أن المستشفى الجامعى تساهم بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بحيث تصبح هذه الرعاية في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة مع العمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية كما تساهم فى خدمة المجتمع البحراوى مشيرا إلى أن المستشفى تعد أول مستشفى جامعى على الطريق الزراعى من بنها للإسكندرية وتخدم الطريق الزراعى المستشفى ستوفر 500 سرير بمعايير دولية مقرر افتتاحها خلال 3 سنوات ولكننا نسعى لتقليل المدة بتوفير الموارد اللازمة من التمويلات.



وكان الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع قد وقع بروتوكول مع جامعة دمنهورفى أول شهر ماية الماضى يتضمن تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع مُمثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD وجامعة دمنهور يُنظم أسلوب العمل بين الجانبين، خاصة أن مجالات التعاون مُتنوعة ومُمتدة لأكثر من عامين ماضيين، ومن المُقرر البدء في إنشاء مُستشفى جامعي وكلية للطب بأعلى مُواصفات الجودة الدولية، مؤكدا على أهمية دعم كل خطط ومشروعات التنمية وخدمة المجتمع المدني في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرصها على توفير أفضل الخدمات لكل المُواطنين.



ويرجع إنشاء كلية الطب بجامعة دمنهور وملحق لها مستشفى جامعى الى عهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبق والأستاذ الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة الأسبق، وذلك بتاريخ 9 من شهر ابريل 2015 بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على تخصيص أرض الاستاد الجديد بمنطقة الأبعادية لصالح الجامعة، لإمكانية استكمال حلم محافظة البحيرة فى إنشاء جامعة نموذجية تتضمن كلية طب ومستشفى جامعى.



وجاء ذلك بناء على المقترح الذى تقدم به الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة السابق للدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وبه جميع الدراسات والرسومات الهندسية الخاصة بكليات المقترح وميزانية الخطة الاستثمارية للجامعة للبدء فى إقامة كلية الطب ومستشفى الجامعة.



وتضمن المقترح إنشاء المجمع الطبى على أرض الاستاد المجاورة لمجمع الكليات النظرية والتى تبلغ مساحتها 19 فدانا، حيث تتم إقامة كلية الطب، ومستشفى جامعى، ومعهد تمريض، وكلية علاج طبيعى، وكلية حاسبات ومعلومات، وكلية التربية الرياضية



وقام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة السابق برفع مذكرة تفصيلية بمقترح المجمع الطبى للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق وبعد فحصه ودراسته تم تخصيص أرض الاستاد الى جامعة دمنهور لإقامة المجمع الطبى الذى يحلم به ابناء محافظة البحيرة.

