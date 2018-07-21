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أخبار العالم

العراق تقتل مجموعة من المسلحين وتدمر زورقين في صلاح الدين

السبت 21/يوليه/2018 - 01:30 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكر مركز الإعلام الأمني العراقي، بأن القوات الأمنية قتلت، اليوم /السبت/ مجموعة من المسلحين ودمرت زورقين ومضافتين بمنطقتي الشرقاط، والشيحة في جزيرة تكريت في صلاح الدين .

ونقلت قناة /السومرية نيوز/ العراقية عن المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - قوله " إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عناصر مسلحة يستقلون زورقين في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط، وتمكنت من تدمير الهدف المرصود وقتل جميع المسلحين".

وأضاف رسول " أن قوة أمنية آخرى عثرت على مضافتين وفق معلومات دقيقة في منطقة الشيحة في جزيرة تكريت، وتم تدميرهما وتفتيش المنطقة بالكامل.

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