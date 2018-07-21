العراق تقتل مجموعة من المسلحين وتدمر زورقين في صلاح الدين

ذكر مركز الإعلام الأمني العراقي، بأن القوات الأمنية قتلت، اليوم /السبت/ مجموعة من المسلحين ودمرت زورقين ومضافتين بمنطقتي الشرقاط، والشيحة في جزيرة تكريت في صلاح الدين .



ونقلت قناة /السومرية نيوز/ العراقية عن المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - قوله " إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عناصر مسلحة يستقلون زورقين في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط، وتمكنت من تدمير الهدف المرصود وقتل جميع المسلحين".



وأضاف رسول " أن قوة أمنية آخرى عثرت على مضافتين وفق معلومات دقيقة في منطقة الشيحة في جزيرة تكريت، وتم تدميرهما وتفتيش المنطقة بالكامل.