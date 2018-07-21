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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك لم يتعاقد مع فرجاني ساسي .. ترك آل الشيخ من قاد المفاوضات

السبت 21/يوليه/2018 - 01:54 م
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
منتصر الرفاعي -ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه لم يتفاوض مع التونسى فرجانى ساسى لاعب النصر السعودى ، لارتداء فانلة النادي ، وان المستشار تركى ال الشيخ، قاد المفاوضات مع النادى السعودى.

وأعلن رئيس الزمالك، أنه مندهش من الانتقادات التى وجهت له ، بالفشل فى التفاوض مع اللاعب ، مشيرا إلى أنه لم يقم بالتواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية .

وأشار مرتضى منصور ، إلى أن الحديث عن عروض احترافية للاعب وراء عدم رغبته فى الانضمام للزمالك ، كلام لا أساس له من الصحة ، خاصة وان اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه السعودي.

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