مرتضى منصور: الزمالك لم يتعاقد مع فرجاني ساسي .. ترك آل الشيخ من قاد المفاوضات

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه لم يتفاوض مع التونسى فرجانى ساسى لاعب النصر السعودى ، لارتداء فانلة النادي ، وان المستشار تركى ال الشيخ، قاد المفاوضات مع النادى السعودى.



وأعلن رئيس الزمالك، أنه مندهش من الانتقادات التى وجهت له ، بالفشل فى التفاوض مع اللاعب ، مشيرا إلى أنه لم يقم بالتواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية .



وأشار مرتضى منصور ، إلى أن الحديث عن عروض احترافية للاعب وراء عدم رغبته فى الانضمام للزمالك ، كلام لا أساس له من الصحة ، خاصة وان اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه السعودي.