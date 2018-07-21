مياه أسيوط تجتمع بشركات مشروعات الصرف الصحي بقرض البنك الدولي

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برؤساء مجالس إدارة الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى المتكامل الثانى lSSlP2 لمتابعة الموقف التنفيذي ومستوى الأعمال المنفذة المنفذة وذلك خلال الاجتماع المنعقد بالمكتب الاستشاري.



بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المتكامل والممولة بقرض من البنك الدولي قيمته 1.2 مليار جنية والتي ينفذ بها مشروعات بمركز أسيوط فى قري ( موشا ـ شطب ـ ريفا ـ دير ريفا ـ الزاوية ) ، ومركز البداري فى قري ( النواميس ـ وادي الشيح ـ العتمانية ـ النواورة).



وأكد رئيس الشركة خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجدول الزمني للانتهاء من المشروعات قبل نهاية العام الحالي 2018، لتعظيم الاستفادة من القرض والذى سينتهى بنهاية هذا العام ، كما أصدر تعليماته بسرعة صرف المستخلصات والمستحقات للشركات المنفذة حتي يتسني لها سرعة التنفيذ ، وتذليل أي معوقات لتنفيذ المشروع ، والمتابعة الميدانية للمشروعات من قبل شركة المياه والمكتب الاستشاري للمشروع.