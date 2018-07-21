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رياضة

مرتضى منصور: صفقات الزمالك باختيار جروس

السبت 21/يوليه/2018 - 01:59 م
كريستيان جروس
كريستيان جروس
منتصر الرفاعي -ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على علم بجميع الصفقات الخاصة باللاعبين الجدد وانضمامهم للزمالك وكذلك ملف الراحلين مشددا على أن جميع اللاعبين سواء المنضمين جدد للفريق أو الراحلين كانوا بتوقيع كتابي من المدير الفني وباختياره.

وتابع منصور في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي أنه بالاتفاق مع اتحاد الكرة فالقائمة ستضم 25 لاعبا وسيتم إضافة 5 لاعبين في يناير لتصبح 30 لاعبا، مشيرا إلى أنه لن يرحل أي لاعب عن الفريق بالمجان وأن أي لاعب سيتمرد سيتم وضعه بقائمة الانتظار حتى يناير وسيتم بعدها قيده أو بيعه.

ونفى رئيس النادي ما تردد عن طلب جروس المدير الفني للفريق رحيل اللاعب أيمن حفني مشددا على أن حفني من أهم اللاعبين الذين طالب جروس استمراره مع الفريق.

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