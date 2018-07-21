الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار باعلانه رفضه عرضا لبيع لمحمود عبد العزيز نجم الفريق مقابل 6 ملايين يورو .



وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفى المنقعد حاليا بنادى الزمالك إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على علم بجميع الصفقات الخاصة باللاعبين الجدد وانضمامهم للزمالك وكذلك ملف الراحلين مشددا على أن جميع اللاعبين سواء المنضمين جدد للفريق أو الراحلين كانوا بتوقيع كتابي من المدير الفني وباختياره .



وتابع منصور في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي أنه بالاتفاق مع اتحاد الكرة فالقائمة ستضم 25 لاعبا وسيتم إضافة 5 لاعبين في يناير لتصبح 30 لاعبا، مشيرا إلى أنه لن يرحل أي لاعب عن الفريق بالمجان وأن أي لاعب سيتمرد سيتم وضعه بقائمة الانتظار حتى يناير وسيتم بعدها قيده أو بيعه .



ونفى رئيس النادي ما تردد عن طلب جروس المدير الفني للفريق رحيل اللاعب أيمن حفني، مشددا على أن حفني من أهم اللاعبين الذين طالب جروس استمراره مع الفريق .

