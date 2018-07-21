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محافظات

محافظ الدقهلية:رفع 1051 طن تراكمات قمامة ومخلفات في حملات مكبرة

السبت 21/يوليه/2018 - 05:11 م
حملات مكبرة
حملات مكبرة
همت الحسينى
اعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، رفع 1051 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن المنصورة، محلة دمنة، نبروه، مدينة الكردي، المطرية، السنبلاوين، بلقاس، دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، جمصه في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 360 طنا بمركز المنصورة ،20 طنا بمدينه محله دمنه ،125 طنا بمركز ومدينه نبروه ،20 طنا بمدينه الكردي ،107 اطنان بمركز ومدينه المطرية ،147 طنا بمركز ومدينه السنبلاوين ،132 طنا بمركز ومدينه بلقاس ،140 طنا بمركز ومدينة دكرنس.

وفى نطاق حي شرق فقد تم تركيب 16 كشاف ليد 150 وات ودهان البردورات ، وفى مركز ومدينه ميت غمر تم ازاله عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وتطوير وتجميل الجزر الوسطى والميادين .

وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، علي أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ ، على اهميه استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا الى ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكدًا على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
محافظ الدقهلية:رفع 1051 طن تراكمات قمامة ومخلفات في حملات مكبرة
محافظ الدقهلية:رفع 1051 طن تراكمات قمامة ومخلفات في حملات مكبرة
محافظ الدقهلية:رفع 1051 طن تراكمات قمامة ومخلفات في حملات مكبرة
محافظ الدقهلية:رفع 1051 طن تراكمات قمامة ومخلفات في حملات مكبرة
محافظ الدقهلية:رفع 1051 طن تراكمات قمامة ومخلفات في حملات مكبرة

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