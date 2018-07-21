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حوادث

ضبط 760 عبوة مواد غذائية و126 كيلو زيت تمويني فى الغربية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:36 م
الداخلية
الداخلية
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، السبت، من ضبط 760 عبوة مواد غذائية و126 كيلو زيت تمويني في حملة بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "محمد ع ع" 76 سنة صاحب محل بقالة بقرية محلة روح بمركز طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (126 كجم زيت) فى المحضر رقم 718 جنح أ د ط مركز طنطا 2018 م.

كما ضبط "محمد ن ال" صاحب مصنع لتجهيز اللحوم خاص بمطاعم استريو بطريق الكورنيش بثان طنطا ومديره المسئول عنه "محمود م م ا" 35 سنة مقيم بقرية ميت الليت بمركز السنطة وبحوزته (46) كجم لحوم مفرومة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 1043 جنح أ د ط ثان طنطا 2018 م.

كما ضبط "خالد س م"47 سنة صاحب محل بقاله بقريه الدلجمون بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحيه وبحوزته (760) عبوة مواد غذائيه غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 23454 جنح مركز كفرالزيات 2018 م .

كما ضبط "محمد م ال" صاحب مخبز بمنطقة العجيزى اول طنطا مقيم بذات الناحية، لقيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (25.3 جرام) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 28 احوال الإدارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها

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