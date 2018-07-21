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أخبار العالم

مجلس الشورى البحريني يدين مصادقة الكنيست على قانون القومية اليهودية

السبت 21/يوليه/2018 - 01:29 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب مجلس الشورى البحريني، عن إدانته واستنكاره لإقرار "الكنسيت" الإسرائيلي لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يعد خرقًا لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني .

وذكر المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنه في الوقت الذي يؤكد مجلس الشورى وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني، ومطالبته بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ، فإنه يدين هذا القانون للكنيست الإسرائيلي، والذي يعد تكريسًا لمختلف أشكال العنصرية والتفرقة"، مؤكدا أن هذا القانون يقوّض المساعي والجهود التي تبذل في سبيل إحلال الأمن والسلام وفق حل الدولتين، وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المبادرات والخطوات العربية من أجل السلام .

وشدد على ضرورة وقف كافة أشكال الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ قرارات وسن قوانين تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا إلى ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إليه، واستمرار الجهود ليصل إلى حقوقه المشروعة .

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الرسمية إلى اتخاذ خطوات مسؤولة وعاجلة للوقوف أمام هذا القانون والنظر إلى التداعيات الخطيرة على كل جهود السلام، وما يمثله من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حق العودة إلى فلسطين.

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