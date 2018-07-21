مرتضى منصور يوجه رسالة إلى رئيس سموحة بسبب محمود عبد العزيز

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لمحمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بأن النادي محجوز على أرصدته، وبالتالي لم يتمكن الزمالك من سداد باقي مستحقات سموحة من صفقة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق.



وأضاف أن رئيس سموحة يعلم أن الزمالك يعاني من الحجز على أرصدته وسيتم سداد المستحقات فور رفع الحجز عن أرصدة النادي يوم الأربعاء المقبل.



وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.