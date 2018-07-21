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اقتصاد

وزير الصناعة يوقف التعامل مع شركة TUV Rheinland لعدم مطابقة بيانات الفحص

السبت 21/يوليه/2018 - 02:09 م
نصار
نصار
ولاء عبد الكريم
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بوقف التعامل مع شركة TUV Rheinland، فرع تركيا لمدة 6 أشهر؛ لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادر منها مع نتائج الفحص العشوائي.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، السبت، قرار وزير الصناعة والذى جاء فيه، "بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2018 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

وتابع نص القرار: "وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وعلى مذكرة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمؤرخة فى 20-6-2018 ، يوقف التعامل مع الشركة لعدم مطابقة شهادة الفحص".

يشار إلى أن الشركة المذكورة، هى شركة دولية متخصصة في تقديم الخدمات الفنية وتقديم خدمات تحسين السلامة والجودة.

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