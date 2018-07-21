رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الزمالك لن يتمسك بأى لاعب لا يرغب فى الاستمرار مع الفريق، مشيرا الى أن أحد اللاعبين السابقين جلس مع محمود الخطيب رئيس الأهلى والمستشار تركى ال الشيخ قبل مباراة الأهلى والزمالك بثلاثة أيام، وبعدها منى مرماه بثلاثة أهداف وبعدها لا يمكن أن نتمسك به.



وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل بنادى الزمالك: "الخطيب انسحب في الجلسة خوفا من جماهير بورسعيد.. وأنا لما عرفت رديت عليه بتوقيع عبدالله السعيد وأحمد فتحي".



وأضاف: "تم بيع الشناوي لبيراميدز وإذا لم يصل للزمالك 3 ملايين دولار سيتم وضعه على قائمة الانتظار والزمالك لا يهزر.. وأيضا إذا لم يأتي عرضا لشيكابالا سيكون على قائمة الانتظار".

