تعرف على رياضتي الأيكودو والباركور بعد العرض العسكري لكلية الشرطة



وقدم طلاب أكاديمية الشرطة، عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس، أمام الرئيس السيسي أظهرت ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرها.



ولعل أبرز ما لفت الانتباه فى العرض العسكرى رياضتى الإيكودو والباركور على إعتبار أن تم تضمينها للمرة الأولى منذ هذا العام داخل كليات الشرطة.



ونرصد في التقرير التالي معلومات عن رياضة الأيكودو والباركور:



رياضة الأيكيدو



تعد رياضة الأيكيدو من الرياضات القتالية التى طورتها اليابان وهي إحدى أنواع الرياضات اليابانية المعتمدة على المهارات والفنون القتالية المختلفة، تم الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة اليابانية عام 1940، تعمل رياضة الايكيدو على توحيد كل من الطاقة و الحياه و تقوم على مبدا التحام الروح، حيث يستطيع الممارسون الدفاع عن نفسهم دون ايذاء الخصم او الحاق الضرر به، وتعرف رياضة الايكيدو ايضا بأنها رياضة يتم استخدام قوة العدو فيها ضده دون الحاق الاذى لأن ذلك في نظرهم امر سيء و غير مرغوب به.



نشأتها



ظهرت رياضة الايكيدو بهدف نشر السلام والأمن بين الناس، فالهدف من هذه الرياضة هو الدفاع عن النفس وليس إلحاق الضرر بالاخرين، وتتميز رياضة الايكيدو أيضا بعدم وجود بطولات محلية أو عالمية لها و السبب أن مؤسس هذه الرياضة اراد أن يبقيها بعيدة عن المنافسات كي لا تتطور مع الزمن وتستخدم فيها الحركات المؤذية بل ارادها ان تبقى كما هي .



فوائد رياضة الايكيدو



لرياضة الايكيدو مجموعة من الفوائد نذكر منها ما يلي:

-تعمل على تقوية الشخصية.

-تجعل من الفرد اكثر قدرة على مواجهة المواقف الصعبة.

-تعطي نوع من التوازن النفسي و الجسدي.

-تعطي فكرة عند من يمارسها بأنه لا يجب اللجوء الى العنف بل التصدي له.

-تعمل على تنمية العقل و تشغيل الطاقة المخزنة.

-تعزز الشعور بالهدوء والراحة التامة.



مدى انتشارها



لا يمكن اعتبار رياضة الايكيدو من الرياضات ذات الشهرة العالمية والسبب في ذلك قلة المدربين لتلك الرياضة، كما أنها غير منتشرة في الوطن العربي للسبب نفسه، أما أشهر المدربين لرياضة الايكيدو هو الممثل الأمريكي الشهير ستيفان سيغال وهو رجل صاحب خبرة فقد حصل على 7 دان في رياضة الايكيدو اثناء اقامتة في اليابان.



رياضة الباركور

تعتمد بعض انواع الرياضة على السرعه العالية للانتقال من مكان لاخر بالاضافة الى تنفيذ الكثير من الحركات اثناء تأدية تلك الرياضة وبعضها الاخر يعتمد على اللياقة البدنية وسهولة الحركة، وبعضها الاخر يعتمد على جميع مما ذكر من السرعة و اللياقة البدنيه و السلاسة في الحركة فعندما تجتمع كل تلك المواصفات في رياضة فإننا نتحدث عن رياضة الباركور.



تعريف رياضة الباركور



يمكن القول إن رياضة الباركور نوع من انواع فنون القتال والتي تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة الى اخرى، وبذلك فإن فكرة الباركور تقوم على ايجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة و الهروب منها، وتعني كلمة باركور الكفاءة والفاعلية فيجب على الاشخاص المتقنين لحركات الباركور تنفيذ جميع الحركات اللازمة بأقل جهد وطاقه ممكنة.



حركات رياضة الباركور

الرياضة الباركور مجموعة من الحركات الخاصة بها و التي يجب على اللاعبين اتقانها ومن تلك الحركات ما يلي:



-الدحرجة تقوم فكرة هذه الحركة على امتصاص الصدمة بعد السقوط بعد عملية الهبوط على القدمين.



-الهبوط وهي حركة تتم عن طريق ثني الركبتين بعد القفز و الاقتراب من الارض ثم الوقوف على اصابع القدمين.



-القفزة بعد الدحرجة وهذه الحركة تخفف من سرعة السقوط.



-التوازن وهي تكون حركات مخصصة للمناطق الضيقة مثل الحواجز ذات العرض المنخفض.



-توازن القط يتم تطبيق هذه الحركة عند المشي على مساحة ضيقة على اطراف الاصابع.



-حركة القفزة السريعة وتستخدم هذه الحركة عند القفز فوق حاجز معين و الاستناد الى احدى اليدين.



-قفزة القرد تتم هذه الحركة عن طريق وضع اليدين فوق المكان المراد القفز عنه ثم رفع الجسم كاملا باستخدام قوة اليدين.



-حركة القفزة العكسية وفي هذه الحركة يتم تثبيت اليد على الحاجز المراد الفز عنه ثم الالتفاف باتجاه الذراع فوق الحاجر.



-قفزة 360 درجة وهي تعتمد على تدوير الجسم و التفافه فوق الحاجز بدرجة 360 عن طريق وضع كلتا اليدين على مسافه متباعدة تقريبا ثم ممارسة الشقلبة.



وسيلة قتالية للدفاع عن النفس



ولفت الدكتور حمدى القليوبي رئيس قسم علوم الصحة الرياضية جامعة المنصورة ومدير وحدة الطب الرياضي،إلى إن تضمين هذه المواد الرياضية فى كليات الشرطة على إعتبارها من الفنون القتالية ووسيلة من وسائل الدفاع عن النفس .



وأضاف "القليوبي"، أن رياضة الأيكودو تشبه فى فكرتها رياضات كثيرة مقل الجودو والكاراتية والتايكوندو بدأ التعامل بها فى 1920 منذ الحرب العالمية الثانية وزاد الإقبال عليها بممارسات واسعة فى عام 1969 .



وعلى جانب نظيراتها "الباركور" ، أشار "أستاذ التربية ىالرياضية"، أن رياضة الباركور تعد من أخطر الرياضات القتالية تعتمد على ضبط النفس وسرعة رد الفعل بين الطرفين وتمثل وسيلة دفاعية قوية عن النفس .















شهدت كلية الشرطة اليوم، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية.