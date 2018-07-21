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رياضة

مرتضى منصور: فى انتظار مصطفى فتحي بالزمالك لتوقيع عقود التجديد

السبت 21/يوليه/2018 - 02:00 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
منتصر الرفاعي -ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ينتظر حضور مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق إلى مقر القلعة البيضاء اليوم من أجل التوقيع على عقود التمديد للنادي.

وشدد على أنه في حالة رفض اللاعب التوقيع على عقود جديدة مع الزمالك فسيتم وضعه في قائمة الانتظار.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

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