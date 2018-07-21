ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ياسمين صبرى تعود لتصوير الديزل وتطير إلى المالديف بعد الانتهاء منه

السبت 21/يوليه/2018 - 01:33 م
صدى البلد
محمد نبيل
عادت الفنانة ياسمين صبرى إلى تصوير فيلم الديزل أمام محمد رمضان، بعدما تغيبت عن التصوير الفترة الماضية بسبب إصابتها فى الركبة، حيث تابع المنتج أحمد السبكي حالتها الصحية للاطمئنان عليها والتأكد إنها تستطيع العودة في موعد يسمح لصناع الفيلم بالانتهاء منه، تمهيدا لطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

على جانب آخر علم صدى البلد أن ياسمين صبرى سوف تطير إلى جزر المالديف عقب انتهاء التصوير لقضاء إجازة قصيرة بعيدا عن الأعين فى مصر وأنها حجزت بالفعل تذاكر الطيران.

فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير.

ترشيحاتنا

مستثمرو بدر: 1000 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالمدينة

لحظة وصول الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

دي خيا يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى ريال مدريد

شاهد.. جوليا روبرتس مع زوجها على أحد شواطئ كاليفورنيا

رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

عقد قران الفنان أحمد مجدي.. صور

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى رئيس سموحة بسبب محمود عبد العزيز

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

تاريخ مقلق للأهلي مع حكم مباراة تاونشيب في بوتسوانا

رسامة موهوبة تحصل على غير لائق بامتحان قدرات الفنون الجميلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟