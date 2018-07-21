ياسمين صبرى تعود لتصوير الديزل وتطير إلى المالديف بعد الانتهاء منه

عادت الفنانة ياسمين صبرى إلى تصوير فيلم الديزل أمام محمد رمضان، بعدما تغيبت عن التصوير الفترة الماضية بسبب إصابتها فى الركبة، حيث تابع المنتج أحمد السبكي حالتها الصحية للاطمئنان عليها والتأكد إنها تستطيع العودة في موعد يسمح لصناع الفيلم بالانتهاء منه، تمهيدا لطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.



على جانب آخر علم صدى البلد أن ياسمين صبرى سوف تطير إلى جزر المالديف عقب انتهاء التصوير لقضاء إجازة قصيرة بعيدا عن الأعين فى مصر وأنها حجزت بالفعل تذاكر الطيران.



فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير.