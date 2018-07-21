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رياضة

جروس يرفض رحيل أيمن حفنى عن الزمالك

السبت 21/يوليه/2018 - 02:01 م
أيمن حفنى
أيمن حفنى
منتصر الرفاعى - ملك موسى
نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما تردد عن طلب جروس المدير الفني للفريق رحيل اللاعب أيمن حفني، مشددا على أن حفني من أهم اللاعبين الذين طالب جروس استمراره مع الفريق.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بنادى الزمالك إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على علم بجميع الصفقات الخاصة باللاعبين الجدد وانضمامهم للزمالك وكذلك ملف الراحلين مشددا على أن جميع اللاعبين سواء المنضمين جدد للفريق أو الراحلين كانوا بتوقيع كتابي من المدير الفني باختياره.

وتابع منصور في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي أنه بالاتفاق مع اتحاد الكرة فالقائمة تضم 25 لاعبا وسيتم إضافة 5 لاعبين في يناير لتصبح 30 لاعبا، مشيرا إلى أنه لن يرحل أي لاعب عن الفريق بالمجان وأن أي لاعب سيتمرد سيتم وضعه بقائمة الانتظار حتى يناير وسيتم بعدها قيده أو بيعه.

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