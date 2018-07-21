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محافظات

سكرتير عام محافظة المنيا يتابع تنفيذ موجة الإزالات العاشرة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
بدأت محافظة المنيا اليوم، السبت، في تنفيذ الموجة العاشرة من حملات استرداد أراضى الدولة؛ وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بعدم التهاون في أملاك الدولة، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

واطمأن محمد عبدالفتاح آدم، السكرتير العام للمحافظة، على أعمال الموجة العاشرة للإزالات بمركز أبوقرقاص، ووجه بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة.

وشدد السكرتير العام، على أهمية تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل مراكز المحافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضي المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.

ومن ناحية أخري بدأ مركز ملوي في تنفيذ أعمال الإزالات للموجة العاشرة بقرية الشيخ عبادة، تعديات آثار، على مساحة 10 آلاف متر.

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