المستشار القانوني لقناة الحدث: مرتضى رجل نزيه ويخوض معارك من أجل الزمالك

أكد محمود العسال المستشار القانوني لقناة الحدث أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي يخوض معارك ونزاعات من أجل مصلحة القلعة البيضاء.



وقال العسال خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي لرئيس النادي والمنعقد حاليا بمقر النادي أنه كان يتوقع أن منصور مسنود من رجال بالدولة ولكنه اكتشف قوته الحقيقية وهو أنه رجل نزيه وشريف.



وتابع: "التسجيلات التي كشف عنها رئيس النادي ضد بعض الإعلاميين حقيقية وسمعتها بنفسي وبها مؤامرة على الزمالك وتهدف لهدم النادي ولكن بفضل الله الزمالك خرج منتصرا منها".