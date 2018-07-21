تقرير أممي: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الجاذبة للاستثمار

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبًا للاستثمار في أفريقيا، حيث جاءت في المركز الـ64 عالميًا، متفوقة على جوهانسبرج الجنوب أفريقية وطنجة المغربية.





وذكر التقرير - الذي صدر تحت عنوان (حالة المدن الأفريقية 2018.. جغرافيا الاستثمارات الأفريقية)، ويعتمد على تقديرات الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016 - أنه رغم أن تلك الفترة شهدت حالة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية في مصر، إلا أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الأفريقية.





وأوضح أن القاهرة وجوهانسبرج تصدرتا أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة الأفريقية باعتبارهما بوابة رئيسية لمن أراد التوسع في أفريقيا.. كما تصدرت القاهرة قائمة أفضل المدن الأفريقية من حيث جذب الاستثمارات نتيجة تركز قوة العمل المصرية الكبيرة والمتنوعة داخلها، فضلا عن قدرة الشركات على استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الكفاءات الإدارية مقارنة بالدول الأفريقية.





وأشار التقرير إلى أن الإسكندرية احتلت ثاني مدن مصر جذبا للاستثمار، والمركز الـ23 أفريقيا متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية.





ونوه بأن القاهرة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016 مقارنة بنحو 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب أفريقيا، و10.5 مليار دولار لطنجة، و2.5 مليار دولار للإسكندرية، ومليار دولار لشرم الشيخ، المدينة الثالثة مصريا والـ38 أفريقيا، بالإضافة إلى 700 مليون دولار لبورسعيد الرابعة مصريا والـ39 أفريقيا.