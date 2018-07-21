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حوادث

ضبط هارب من المؤبد و454 مخالفة مرورية في حملة بالبحر الأحمر

السبت 21/يوليه/2018 - 02:57 م
قوات الامن
قوات الامن
إبراهيم جادالله
نفذت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة لضبط المخالفات المختلفة، وفحص المشتبه بهم، ورفع حالات إشغال الطريق، وضبط الهاربين من أحكام قضائية، خاصةً الأحكام الوشيكة السقوط.

وبحسب بيان أمني، فقد تمكنت الحملة، من ضبط 454 مخالفة مرورية، بينها 191 مخالفة تم التصالح فيها، و 43 مخالفة لم يتم التصالح فيها، وضبط 12 مخالفة بدون رخصة قيادة، و6 مخالفات بدون رخصة تسيير، و 202 مخالفة متنوعة.

كما تمكنت الحملة، من رفع 80 حالة إشغال طريق، وضبط 12 محلا تجاريا بدون ترخيص، و8 باعة جائلين، وفي إطار الحملة ذاتها، تم فحص 110 مشتبهين بهم، وضبط 200 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، بينهم هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

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