ضبط هارب من المؤبد و454 مخالفة مرورية في حملة بالبحر الأحمر

نفذت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة لضبط المخالفات المختلفة، وفحص المشتبه بهم، ورفع حالات إشغال الطريق، وضبط الهاربين من أحكام قضائية، خاصةً الأحكام الوشيكة السقوط.





وبحسب بيان أمني، فقد تمكنت الحملة، من ضبط 454 مخالفة مرورية، بينها 191 مخالفة تم التصالح فيها، و 43 مخالفة لم يتم التصالح فيها، وضبط 12 مخالفة بدون رخصة قيادة، و6 مخالفات بدون رخصة تسيير، و 202 مخالفة متنوعة.



