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رياضة

مرتضى منصور لائحة الزمالك تسقط عضوية العتال بالقانون

السبت 21/يوليه/2018 - 01:38 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي -ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن لائحة النادي تنص على أن أي عضو صدر ضده حكم نهائي في جناية تعد عضويته باطلة.

وعرض رئيس النادي حكما صادرا في 6 نوفمبر 2001، ضد وجيه صلاح حسن مدير الاشتراكات الأسبق بالحبس بسبب إصدار عضويات مزورة ومنها عضوية مجدي حجاج خليل وشهرته مجدي العتال، وبالتالي فعضويته مزورة.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

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