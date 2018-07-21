السفارة المصرية في النرويج تحتفل بالذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو .. صور

أقامت السفارة المصرية في دولة النرويج احتفالية بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو التي تحل يوم الاثنين المقبل الموافق 23 يوليو 2018، بحضور السفيرة الدكتورة ماهي حسن عبداللطيف، سفير جمهورية مصر العربية في النرويج.



ونظَّمت السفارة المصرية بالعاصمة أوسلو احتفالا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والعيد القومي لجمهورية مصر العربية، بحضور لفيف من السفراء المعتمدين بأوسلو والمسئولين النرويجيين من الحكومة والأحزاب والصحافه والفنانين والمنظمات الدوليه واعضاء الجاليه المصريه بالنرويج.



وألقت السفيرة الدكتورة ماهى حسن عبداللطيف كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو عبّرت خلالها أن ثورة 52 تعبر عن إرادة الشعب المصري.



وتحتفل السفارات المصرية حول العالم بثورة 23 يوليو 1956، والتي تحل ذكراها الـ66 يوم الاثنين المقبل الموافق 23 يوليو 2018.