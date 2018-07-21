8 أطعمة لا تتوقعينها ترفع مناعتك وتحارب سموم الجسم

هل تعانين من سموم الجسم مما يشكل لك الكثير من الإزعاج، إليك أسرع أطعمة لإزالة السموم من الجسم والحصول على خصر أنحل

بعد تطهير الجهاز الهضمى وتساعد فى الوقت نفسه على رفع مناعتك لمقاومة الأمراض يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



1. الجريب فروت.. يطهر الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي. لذا كما أن تناول فاكهة الجريب فروت كل صباح لا يمكن أن يحافظ على خصرك النحيف ..



2. السبانخ.. يساعد على علاج فقر الدم وجعل العظام أقوى ويمكن السبانخ طرد السموم الضارة.



3. البرتقال .. غناه بفيتامين C يعزيز مناعتك ويقتل الجراثيم وإخراج السموم من جسمك بشكل فعال



4. الثوم .. يقوم بالتخلص من السموم وخاصة من الجهاز الهضمي



5. القرنبيط.. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على تخلص الجسم من السموم



6. الشاي الاخضر.. مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تحسين معدل الأيض الخاص بك وتساعد على فقدان الوزن.



7. بذور عباد الشمس .. تحتوي على الألياف وحمض الفوليكالتى تساعد على طرد السموم من الجسم بشكل فعال.



8. الأفوكادو .. غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التى تساعد على مرور السموم من الجسم أسهل و المساعدة في إزالة السموم.

