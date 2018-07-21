ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

8 أطعمة لا تتوقعينها ترفع مناعتك وتحارب سموم الجسم

السبت 21/يوليه/2018 - 04:48 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من سموم الجسم مما يشكل لك الكثير من الإزعاج، إليك أسرع أطعمة لإزالة السموم من الجسم والحصول على خصر أنحل
بعد تطهير الجهاز الهضمى وتساعد فى الوقت نفسه على رفع مناعتك لمقاومة الأمراض يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1. الجريب فروت.. يطهر الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي. لذا كما أن تناول فاكهة الجريب فروت كل صباح لا يمكن أن يحافظ على خصرك النحيف ..

2. السبانخ.. يساعد على علاج فقر الدم وجعل العظام أقوى ويمكن السبانخ طرد السموم الضارة.

3. البرتقال .. غناه بفيتامين C يعزيز مناعتك ويقتل الجراثيم وإخراج السموم من جسمك بشكل فعال

4. الثوم .. يقوم بالتخلص من السموم وخاصة من الجهاز الهضمي

5. القرنبيط.. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على تخلص الجسم من السموم

6. الشاي الاخضر.. مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تحسين معدل الأيض الخاص بك وتساعد على فقدان الوزن.

7. بذور عباد الشمس .. تحتوي على الألياف وحمض الفوليكالتى تساعد على طرد السموم من الجسم بشكل فعال.

8. الأفوكادو .. غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التى تساعد على مرور السموم من الجسم أسهل و المساعدة في إزالة السموم.

ترشيحاتنا

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

نتيجة تنسيق الكليات 2018.. سحب العلوم الطبية من رغبات المرحلة الأولى

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

إعلامي يمني يكشف: رسالة خطيرة وراء مقتل علي عبد الله صالح

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

وفد شركة صينية يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لمناقشة إنشاء استاد الزمالك

شاب يترك صديقته تحترق داخل سيارته المشتعلة ويستقل تاكسي.. فيديو

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

لا طرح لأراضى الأفراد في العاصمة الإدارية الجديدة

دي خيا يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى ريال مدريد

حبس أميني شرطة جديدين في قضية تسريب المعلومات لتجار المخدرات بالأميرية

شاهد... الصور الأولى من عقد قران الفنان أحمد مجدى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

مستشفيات الشرطة تشارك في مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

فيديو

منطقة قايتباي تفتقد للتواجد الأمني لحماية آثارنا الإسلامية.. فيديو
وزيرة الصحة لمريضة: هتعملي العملية مجانا تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. فيديو
مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟