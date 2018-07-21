ختام فعاليات اليوم العالمي للتمريض في الغربية.. فيديو وصور

شهد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، حفل اليوم العالمى للتمريض بمحافظة الغربية الذى نظمته نقابه التمريض بالغربية.



وألقت القائم بأعمال نقيب تمريض الغربية نادية أنور كلمه قدمت فيها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم لمهنه التمريض وكذا أيضا على تخصصيه قطعه أرض مساحتها 2000 متر لإنشاء ناد اجتماعي لنقابه التمريض بالغربية.



وألقت الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض ونقيب عام التمريض كلمه أكدت فيها على دور التمريض فى القضاء على أخطر الإمراض والأوبئة والوصول بالتطعيمات والأمصال إلى أصعب الأماكن لتجنب العدوى والاصابه بالأمراض.



وأثنى الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية على دور منه التمريض فى تخفيف الآلام والمعاناة عن المرضى، قائلا: "مهما تكلمنا لانستطيع أن نعطى لمهنه التمريض حقهم لانهم متحملين العمل ليلا ونهارا ويستقطعون من وقت أبنائهم لخدمه المرضى والتخفيف عنهم، مؤكدا أن التمريض له دور كبير فى سرعه الشفاء.