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محافظات

إحالة جميع العاملين بمركز شباب طنبارة بالمحلة إلى التحقيق

السبت 21/يوليه/2018 - 04:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
قرر المحاسب أحمد عبدالسميع مقبل رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، إحالة جميع العاملين بمركز شباب قرية طنبارة للتحقيق بالنيابة الإدارية بسبب إغلاقه فى مواعيد العمل والدوام الرسمية وعدم الانضباط الوظيفى.

كان رئيس مدينة المحلة قد تلقى تقريرا من رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهيدى، يتضمن التفتيش الإدارى على مركز شباب قرية طنبارة التابعة لزمام الوحدة المحلية، للوقوف على مدى انتظام العمل بالمركز ومدى تفعيل الأنشطة.

وأشار التقرير أنه تبين إغلاق المركز تماما فى مواعيد العمل والدوام الرسمية، مما يؤثر بالسلب على تقديم الأنشطة والدور المنوط به المركز، فأصدر قراره المتقدم.

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