صلاح يطير إلى أمريكا برفقة ليفربول للمشاركة فى كأس الأبطال الدولية

سافر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة مع فريقه في بطولة كأس الأبطال الدولية، والتى تجمع 15 فريقا على مستوى الخمس دوريات الكبرى فى أوروبا.



ويخوض الريدز 3 مباريات تحضيرية أمام كل من بروسيا دورتموند الألماني غدًا الأحد، ومان سيتي يوم 26 من الشهر الحالي ومانشيستر يونايتد يوم السبت 28 من نفس الشهر.



ويخوض أبناء كلوب أولى مبارياته، استعدادًا للموسم الجديد، أمام بوروسيا دورتموند الألماني بملعب بنك أمريكا بولاية كارولاينا غدا الأحد في العاشرة وخمس دقائق.



وكشف كلوب أن صلاح لن يشارك في أول مبارلتين أمام دورتموند ومان سيتي لتأخره في فترة الإجازة الصيفية بعد المونديال.