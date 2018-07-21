الانتهاء من أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بدمنهور 2019

تفقدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير اعمال محافظة البحيرة اليوم، السبت، أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بمدينة دمنهور والخاص بتنفيذ أعمال مشروع خطوط انحدار شبكات الصرف الصحي لـ 9 مناطق بمدينة دمنهور.



وتضم منطقة عبد السلام الشاذلي وتفريعاتها ومنطقة خلف النادى الاجتماعى والمعهد الدينى وشبرا حتى مصرف 52 الممتد حتى الكوبرى العلوى وخط السكة الحديد ومناطق مستشفى الحميات والشريعة والقانون وفلاقة وسوق الجملة وخلف مديرية الأمن وخلف مستشفى الصدر بالإضافة الى إنشاء 3 روافع جديدة بمناطق العزيز عثمان وفلاقة والجملة تضم 9 وحدات (طلمبات رفع) تصل قدرة رفع الطلمبة الواحدة إلى 720 مترا مكعبا فى الساعة وجميعها بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.



وقالت نادية عبده، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع 30 إبريل 2019 للاستفادة من المشروع على عدة مراحل حتى يشعر مواطنو مدينة دمنهور بتطوير الخدمة قبل الموعد النهائى لتسليم المشروع، حيث يتم تشغيل المنطقة التى سيتم نهو العمل بها فورا ، على سبيل المثال سيتم الانتهاء من أعمال المرحلتين الثانية والثالثة بخط انحدار عبد السلام الشاذلى مع نهاية شهر أغسطس المقبل.