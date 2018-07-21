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أخبار البلد

الكهرباء: 9 آلاف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم

السبت 21/يوليه/2018 - 01:42 م
صدى البلد
أ ش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت 9 آلاف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 29 ألفا و900 ميجاوات، مقابل 27 ألفا و800 ميجاوات أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم..التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و525 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية.

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