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رياضة

مرتضى منصور يدعو لعقد جمعيتين عموميتين لمنافشة الميزانية وتعديل اللائحة

السبت 21/يوليه/2018 - 02:04 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعي -ملك موسى
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم عقد جمعيتين عموميتين يومي 30 و31 أغسطس المقبل، الأولى لمنافشة الميزانية والثانية غير العادية لتعديل اللائحة.

ونوه رئيس القلعة البيضاء بأن النادي شهد طفرة في الإنشاءات، حيث تم إنشاء نادي عالمي، والانتهاء من النادي النهري وانهاء سور النادي بالطريقة التي يريدها الزمالك.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر القلعة البيضاء للحديث عن الأمور المهمة داخل النادي والمفاجأة الإعلامية التي وعد بها.

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